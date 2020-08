Ciclismo: Strade Bianche, rubate 6 bici squadra donne

(ANSA) - FIRENZE, 01 AGO - Ladri di biciclette in azione nella notte a Siena alla vigilia delle Strade Bianche. Vittima il team Trek-Segafredo, la squadra di Vincenzo Nibali ed Elisa Longo Borghini. Rubate 6 biciclette della squadra femminile per un valore stimato di 60mila euro. I ladri le hanno estratte dal camion che le conteneva, parcheggiato a poca distanza dall'albergo che ospita gli atleti, attraverso un'apertura realizzata presumibilmente con un seghetto sul tetto. A dare l'allarme questa mattina i tecnici del team. Immediato l'intervento dei carabinieri che ipotizzano un furto su commissione e che stanno indagando attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza situate nei paraggi ed altri rilievi scientifici.

Le cicliste a cui erano destinate le biciclette hanno preso regolarmente parte al via della gara con le bici di sostituzione. (ANSA).