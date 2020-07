Anci Toscana, riaprono tutti uffici Pt ancora chiusi per Covid

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Riapriranno tutti gli uffici postali ancora chiusi in Toscana in seguito all'emergenza Covid, anche nei comuni più piccoli e in quelli montani: è quanto emerso, si legge in una nota, dall'incontro fra una rappresentanza di Anci Toscana, guidata dal presidente Matteo Biffoni, e i responsabili della macroarea Centro Nord di Poste Italiane.

"In generale - si legge nella nota Anci - Poste ha ribadito l'impegno a mantenere la presenza sul territorio, soprattutto nei piccoli comuni: è stato assicurato che non è previsto nessun piano di riduzione degli uffici postali. Quando alla chiusura temporanea (parziale o totale) di alcuni uffici nei centri minori, i rappresentanti di Poste hanno spiegato che è stata dovuta a difficoltà logistiche legate al rispetto della normativa Covid; l'azienda sta seguendo un piano di riaperture progressive, che porteranno nel giro di qualche settimana alla riapertura di tutti gli uffici con orari e servizi in vigore nella pre-emergenza". (ANSA).