Rafting nel Lima con più acqua da invasi

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 18 LUG - Torna il rafting da oggi nel torrente Lima grazie all'impegno del Comune di Bagni di Lucca, delle associazioni sportive locali e di Enel Green Power.

Le discese in rafting si ripeteranno con lo stesso orario ore 9-12 domenica 26 luglio, domenica 9 agosto e domenica 23 agosto.

In queste occasioni Enel Green Power gestirà gli impianti idroelettrici di Lima e di Sperando (Pistoia) in modo da aumentare la portata di acqua nel tratto del Lima interessato dall'iniziativa. Il maggior flusso di acqua consentirà di svolgere l'attività nelle condizioni ideali. Enel Green Power favorirà così il al rafting, sostenendo la ripartenza del tessuto sociale e sportivo del territorio. La val di Lima e Bagni di Lucca sono uno dei luoghi ideali della Toscana per praticare attività sportive nel torrente, in particolare rafting, canyoning e torrentismo. Il periodo migliore è da ottobre a maggio quando la presenza di acqua è garantita dalle piogge, ma grazie alla collaborazione con Enel Green Power sarà possibile garantire la continuità dell'attività anche da luglio e agosto. (ANSA).