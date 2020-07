Pesca squalo Mako e rischia denuncia

(ANSA) - LIVORNO, 15 LUG - Aveva catturato un giovane esemplare maschio di squalo 'Mako', lungo 1 metro e di 20 kg di peso nel tratto di mare vicino all'area protetta delle Secche della Meloria, ma un pescatore professionale di Livorno ora rischia la denuncia. Lo squalo, infatti, sarebbe stato catturato accidentalmente dalla rete del peschereccio e poi scaricato sulla banchina del porto di Livorno senza avvisare le autorità competenti. L'uomo, secondo la Capitaneria, non avrebbe considerato il divieto assoluto di pesca dell'esemplare e l'obbligo di rigettarlo immediatamente in mare considerato che il Mako rientra tra le specie di squali protette dalle Convenzioni internazionali Cites di Washington e quella di Barcellona che lo hanno catalogato tra le specie a rischio estinzione. Intanto le indagini sul caso, tuttora in corso, proseguiranno da parte degli ispettori pesca della Guardia Costiera insieme ai militari del nucleo Carabinieri Cites di Livorno per scongiurare che le carni o altre parti dello squalo, siano introdotte illegalmente sul mercato ittico. (ANSA).