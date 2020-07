Estate: a Certaldo rassegna 'Amorose Fiamme'

(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 14 LUG - Il borgo di Certaldo (Firenze), nelle stesse date in cui si doveva tenere il festival 'Mercantia' annullato nelle scorse settimane per via dell'emergenza Coronavirus, ospita la rassegna di musica e spettacolo 'Amorose Fiamme' a cura di da Fonderia Cultart. Gli eventi vengono ospitati dal 16 al 19 luglio dalle 21.30 nel giardino di Palazzo Pretorio e hanno tutti come filo conduttore il tema della passione. L'apertura di giovedì è affidata a un omaggio a Luigi Tenco di Ginevra Di Marco, insieme a Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, dal titolo 'Quello che conta'.

Venerdì 17 lo spettacolo del Duo Baldo "Condivertimentocertto", uno show in cui i due musicisti classici "giocano" e scherzano con la musica. Il 18 concerto a fumetti 'Quando tutto diventò blu' tratto dall'omonima graphic novel di Alessandro Baronciani, disegnato dal vivo dall'autore e con l'intervento musicale di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), Daniele Rossi, Ilaria Formisano (Gomma). La chiusura, domenica 19 con il monologo 'La giovinezza è sopravvalutata' dell'attore Paolo Hendel. (ANSA).