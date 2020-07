Fumetti: confermato Lucca Comics, si fa in 4 dopo Covid

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Confermato anche per il 2020 Lucca Comics & Games che anzi si fa in quattro: la fiera internazionale dedicata a fumetto, animazione e giochi sarà sia in presenza a Lucca, che la ospita da 54 anni, sia con iniziative online, in radio e tv e anche con eventi diffusi in tutta Italia. La prossima edizione, ripensata dopo l'emergenza Coronavirus, è in programma dal 29 ottobre all'1 novembre.

Quattro i 'pilastri' del nuovo programma come spiegano gli organizzatori: la città di Lucca resterà il cuore del festival, ideato però in modo da rispettare le disposizioni anti-contagio; il mondo digitale offrirà eventi in diretta e on demand, attività su prenotazione con pacchetti premium, anteprime e proiezioni; ci saranno poi la partnership con Rai e Rai Radio 2 per raccontare i quattro giorni di festival e il coinvolgimento dei principali negozi in tutta Italia specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy.

Racconta Emanuele Vietina, direttore del festival: "Il dialogo con la community, gli editori, i partner e gli autori, finalizzato a individuare le necessità a cui risponde il festival, è servito a rafforzare l'idea che la sfida è quella con il concept della manifestazione cui siamo abituati.

L'obiettivo è, e sarà, offrire quello che Lucca solitamente dava tramite un unico momento, attraverso molteplici piattaforme la cui somma delle parti possa riprodurre l'effetto Lucca". "Questa decisione - aggiunge Mario Pardini, presidente di Lucca Crea - è passata attraverso un durissimo percorso di studio con l'obiettivo di trasformare la sfida in opportunità, con grande consapevolezza dello scenario in cui ci troviamo". "Siamo consapevoli - le parole infine di Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca - di non poter pensare di vendere 271mila biglietti, che non avremo 700mila presenze; accoglieremo quindi un numero di persone sufficiente per vivificare una città che attende" Lucca Comics "con grande speranza". (ANSA).