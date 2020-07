In Toscana codice giallo temporali

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Codice giallo per piogge e temporali per la Toscana Centro Sud a causa di un modesto peggioramento delle condizioni meteo che prolungano ed estendono la vigilanza a tutta la giornata di sabato 4 luglio. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. Pressione in aumento e tempo stabile da domenica 5 luglio.