Coronavirus: altri 9 casi e 2 decessi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti sono 6 in più: crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.838 (l'86% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 349.745, 2.618 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi, uno a Massa Carrara, uno ad Arezzo: si tratta di un uomo e una donna, età media 78 anni. Da inizio epidemia ci sono stati 1.114 morti.

Analizzando per provincia sono 3.200 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 a Pistoia, 1.052 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 680 ad Arezzo, 429 a Siena, 400 a Grosseto.

Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 311 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (più 4 rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 1.233 (meno 276 rispetto a ieri, meno 18,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13, 3 in meno di ieri (meno 18,8%), di cui 2 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 33,3%). Dei 8.838 guariti, 224 persone loro "clinicamente", 8.614 a tutti gli effetti.

