Zanardi: procura affida perizia per incidente e su handbike

(ANSA) - SIENA, 30 GIU - La procura di Siena ha affidata all'ingegner Dario Vangi, professore dell'Università di Firenze, già perito per l'inchiesta sulla morte di Franco Ballerini durante un rally nel 2010 e nell'inchiesta sulla strage di Viareggio, la consulenza che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente occorso ad Alex Zanardi e svolgere accertamenti tecnici sull'handbike dell'ex pilota. E' quanto si apprende in relazione all'inchiesta della procura su quanto accaduto il 19 giugno scorso a Pienza, quando il campione bolognese è finito contro tir riportando lesioni gravissime. La perizia, oltre alla dinamica e sulle condizioni del manto stradale, dovrà chiarire se, tra le cause dello schianto ci possa essere quella di un guasto o di un malfunzionamento del mezzo.

Docente di progettazione meccanica e costruzione di macchine, Vangi è considerato un esperto nel campo dell'infortunistica stradale. Ha sviluppato diversi modelli per la ricostruzione degli urti, realizzato una pista per prove di crash in vera grandezza, costituendo un laboratorio di sicurezza e infortunistica stradale. Ha inoltre sviluppato un software per l'analisi e la ricostruzione dei tamponamenti e urti frontali a bassa velocità, per la determinazione dei principali parametri cinematici e per la correlazione tra urti e effetti lesivi sugli occupanti. (ANSA).