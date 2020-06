Coronavirus: Toscana; dopo 'tregua' altri 4 morti

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Dopo due giorni consecutivi senza decessi in Toscana oggi si registrano 4 morti per Coronavirus, insieme a un nuovo caso positivo. Nel complesso nella regione sono 10.211 i casi registrati e gli attualmente positivi sono oggi 360, -1,4% rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,02% e sono a quota 8.752 (l'85,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto le 313.455 unità, 1.578 in più rispetto di ieri, quelli analizzati oggi sono 1.507. I 4 nuovi decessi sono 2 uomini e 2 donne, con un'età media di 71,8 anni.

Complessivamente, 333 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono prive (-4). Sono 2.822 (-31) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Le persone ricoverate nei posti letto Covid oggi sono complessivamente 27 in meno di ieri, di cui 9 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). È il punto più basso dall'8 marzo per le terapie intensive e dal 4 marzo per i ricoveri totali. (ANSA).