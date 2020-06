Puccini Academy, trampolino per i nuovi talenti del canto

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La Puccini Academy come palestra e trampolino di lancio per i nuovi talenti del teatro musicale. La Fondazione Festival Pucciniano lancia anche quest' anno a Torre del Lago la proposta formativa per i giovani artisti che vogliono perfezionarsi nel canto e nell' interpretazione dei repertorio del celebre musicista offrendo la possibilità di entrare nel cartellone del Festival e di partecipare a concerti organizzati in Italia e all'estero. "Un percorso di studio accademico di qualità perché il Festival Puccini sia una vera e propria fucina di talenti - spiega il direttore artistico Giorgio Battistelli -. Il nostro obiettivo è valorizzare i giovani che decidono di intraprendere la difficile carriera nel mondo della musica e dello spettacolo offrendo loro una formazione professionale in un ambiente intriso di musica e arte come Torre del Lago e dando loro delle concrete opportunità di farsi conoscere attraverso la partecipazione alla programmazione del Festival Puccini''. Il Vocal coach di questa sessione, che comincerà il 2 luglio, è Massimo Iannone, professionista dell'insegnamento del canto lirico. Il numero massimo degli allievi ammessi sarà di 12 cantanti lirici e 4 maestri collaboratori.

Il bando 2020-2021, pubblicato on line, stabilisce che possono accedere alla selezione per frequentare l'Accademia quanti, di nazionalità diverse e con età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 28 anni (che devono essere compiuti entro il 31 dicembre 2020), abbiano conseguito il Diploma di canto (per i cantanti lirici) o di pianoforte (per i maestri collaboratori) in un Conservatorio di stato o Istituto musicale pareggiato o titolo equivalente se conseguito all'Estero. La domanda di ammissione, scaricabile dal sito della Fondazione Festival Pucciniano www.puccinifestival.it, dovrà essere spedita via mail entro e non oltre le ore 24 del 30 giugno 2020 al indirizzo: segreteria.artistica@puccinifestival.it. (ANSA).