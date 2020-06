Anche Duomo di Siena riapre a turisti

(ANSA) - SIENA, 13 GIU - Dopo lo stop di tre mesi, causa il lockdown imposto, oggi ha riaperto al pubblico la Cattedrale di Siena con il Museo dell'Opera. L'accesso è gratuito, fino al 31 luglio, come deciso dal consiglio di amministrazione dell'Opera per dare "un forte impulso alla ripresa turistica". Sarà solo proposta una donazione volontaria, anche simbolica di 1 euro, da destinare a un fondo per lo studio dei prossimi interventi di conservazione del complesso.

Le visite sono possibili tutti i giorni dalle 10:30 alle 18 (salvo l'orario domenicale per la Cattedrale 13:30 - 18:00 per consentire le celebrazioni). Nel corso dei mesi estivi si procederà anche alla riapertura del Battistero e della Cripta e all'annuale scopertura del pavimento. Nell'orario tra le 18 e le 19 sarà possibile inoltre una visita esclusiva al museo di un'ora con accesso al Facciatone, solo su prenotazione, per un numero massimo di 20 visitatori al prezzo complessivo di euro 20 ciascuno.

Tra le misure adottate per le visite a Cattedrale e Museo la rilevazione della temperatura all'ingresso mentre con l'app The Right Distance, applicazione per smartphone che, si spiega, non richiede informazioni personali lesive della privacy, è possibile mantenere la giusta distanza tra le persone. (ANSA).