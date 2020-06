Festa parchi, a San Rossore visite guidate gratuite

(ANSA) - PISA, 04 GIU - Tre visite guidate gratuite comprese di trasferimenti con trenino e battello alla Tenuta di San Rossore saranno proposte in occasione della Festa dei parchi 2020 nei giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno dall'Ente parco, dal Centro visite di San Rossore, dal maneggio Equitiamo e da San Rossore in carrozza, grazie al contributo della Regione Toscana.

"Passeggiare e scoprire San Rossore è un' occasione per ritrovare un rapporto con la natura dopo i mesi difficili che abbiamo passato, di promuovere stili di vita sani e rispettosi dell'ambiente", ha detto il presidente Giovanni Maffei Cardellini. "Allarghiamo ulteriormente la fruibilità della Tenuta con le visite guidate speciali organizzate per questo fine settimana e con i servizi trenino e battello - ha spiegato il direttore Riccardo Gaddi - sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza richieste". Info e prenotazioni al numero 050530101 e via mail a giuliacentrovisite@gmail.com.

(ANSA).