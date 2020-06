Morta a Firenze Johanna Knauf

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - E' morta lo scorso 1 giugno a Firenze, dopo una lunga malattia, Johanna Knauf, 66 anni, cantante, direttrice di coro e di orchestra.

Nata a Coburgo, aveva studiato canto, pianoforte, direzione di coro e direzione d'orchestra a Monaco e a Vienna. A Firenze, dove viveva da 30 anni, si era poi perfezionata in direzione d'orchestra con Piero Bellugi. Dal 1982 aveva avuto inizio la sua attività concertistica come soprano solista, specializzandosi nel repertorio contemporaneo italiano. Cinque anni più tardi aveva fondato il coro amatoriale Desiderio da Settignano, per offrire a chiunque la possibilità di vivere la musica indipendentemente dalle proprie conoscenze musicali e capacità esecutive. Dal 1991 al 1998 aveva tra l'altro contribuito, in veste di direttore stabile, alla formazione e alla crescita dell'Insieme Vocale l'Homme Armé, uno dei gruppi più apprezzati nell'esecuzione di musica antica. Nel 2002 aveva riunito strumentisti, professionisti e non, in un'orchestra con sede sempre a Settignano, creando l'associazione Coro e Orchestra Desiderio da Settignano.