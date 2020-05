A messa in sicurezza, web app controlla flussi fedeli

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Alla messa in sicurezza. Avviato dal 18 maggio un progetto pilota in tre parrocchie della provincia di Firenze: grazie a sensori e a una web app, si spiega, si monitorano i flussi di fedeli in entrata e in uscita dalle celebrazioni religiose. L'idea è della start up cooperativa G-move,composta da sei giovani under 30, a finanziarla la Fondazione Noi - Legacoop Toscana e la Fondazione Cr Firenze.

Nelle tre parrocchie coinvolte - Gesù Buon Pastore di Casellina a Scandicci, il Santuario di Santa Verdiana di Castelfiorentino e la parrocchia di Santa Maria di Settignano a Firenze - installati dei sensori che, si spiega, nel pieno rispetto della privacy, consentono di monitorare in maniera costante e in tempo reale il numero di persone all'interno..

Attraverso una web-app, in occasione della messa, il personale volontario all'entrata della chiesa sa, istante per istante, quanti fedeli possono ancora entrare e quando è invece il momento di fermare gli ingressi. Sempre in accordo con le indicazioni contenute nel protocollo Governo - Cei, fornite anche istruzioni su come muoversi all'interno della chiesa per garantire ingresso e uscita ordinati e veloci rispettando sempre la distanza di sicurezza. Durante la cerimonia i fedeli devono restare seduti nei posti indicati, opportunamente distanziati.

Il progetto sarà sperimentato per tre mesi e potrà eventualmente essere esteso ad altre chiese. Soddisfazione e gratitudine sono stati espressi da don Giovanni Paccosi, vicario episcopale per la pastorale e prete della parrocchia Gesù Buon Pastore, a nome dell'Arcidiocesi di Firenze: "Nelle tre chiese in cui si sta sperimentando - ha spiegato - sta facilitando una serena esperienza del momento centrale della vita cristiana che è l'incontro con Il Signore nell'Eucaristia". (ANSA).