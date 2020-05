Coronavirus: Toscana, in calo nuovi casi, solo 4

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Dato nuovamente in calo per i nuovi casi di coronavirus in Toscana: solo 4 i nuovi contagi (+0,04) registrati rispetto a ieri, quando erano stati 12 in più. Il totale sale così a 10.086. Si registrano purtroppo altri due decessi, un uomo e una donna con un'età media di 74,5 anni, che portano a 1.029 il dato complessivo dei pazienti morti dall'inizio dell'epidemia. I guariti crescono del 1,1%, pari a 82 in più, e raggiungono quota 7.677 (il 76,1% dei casi totali).

I test eseguiti in totale sono 242.687, 4.020 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.947. Gli attualmente positivi sono oggi 1.380, -5,5% rispetto a ieri. Questi i dati relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana diffusi dalla Regione.

Complessivamente, 1.227 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 70 rispetto a ieri, meno 5,4%). Sono 6.782 (meno 311 rispetto a ieri, meno 4,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora le persone ricoverate: sono complessivamente 153, 10 in meno di ieri (meno 6,1%), di cui 27 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 12,9%). Tra i guariti 1.385 persone lo sono "clinicamente" (più 38 rispetto a ieri, più 2,8%), 6.292 (più 44 rispetto a ieri, più 0,7%), a tutti gli effetti. (ANSA).