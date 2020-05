2 morti nel Senese in incidenti

(ANSA) - SIENA, 23 MAG - Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti nel Senese.A Lecchi nel Chianti, nel territorio di Poggibonsi, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale: una vettura è finita contro un albero. Un occupante dell'auto è morto. Il decesso è stato constatato dal personale del 118, mentre un'altra persona a bordo è stata ricoverata in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Un motociclista di 40 anni è morto, invece, dopo lo scontro con un auto nel Senese e dopo l'urto il mezzo, a causa dell'attrito con l'asfalto, ha preso fuoco ed è stato necessario l'intervento dei pompieri. E' successo sulla Sp 73 bis nel comune di Chiusdino (Siena). Auto e motocicletta transitavano in direzioni opposte. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il motociclista ma che poi è morto poco dopo. Rilievi e accertamenti dei carabinieri.