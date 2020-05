Simoni: Fiorentina, Ci uniamo al cordoglio per sua scomparsa

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - ''Anche la Fiorentina si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Gigi Simoni, cresciuto nel settore giovanile viola, e partecipa al dolore della sua famiglia''.

Questo il messaggio della società del patron Rocco Commisso per ricordare il tecnico emiliano, ma da tempo residente in Toscana, che si è spento oggi dopo una lunga malattia. (ANSA).