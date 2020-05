Cade da impacatura, operaio muore nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Un operaio di 48 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 12 a Scandicci (Firenze). Secondo quanto appreso, per cause in corso di accertamento l'uomo, di origine albanese, sarebbe caduto da un'impalcatura, precipitando da un'altezza di 18 metri, durante lavori in un cantiere in un condominio. Sul posto sanitari del 118, personale della Asl, polizia municipale, carabinieri e personale dell'Humanitas e della Misericordia si Scandicci. (ANSA).