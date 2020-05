Arte: Palazzo Blu di Pisa riapre a giugno

(ANSA) - PISA, 20 MAG - Palazzo Blu di Pisa riaprirà al pubblico "entro i primi dieci giorni di giugno". Lo ha reso noto il centro espositivo precisando che sta lavorando "per adottare le misure di sicurezza prescritte dal Governo, continuando a porsi dalla parte dei visitatori, per rendere anche in queste inconsuete condizioni, godibile la visita".

Durante il lockdown Palazzo Blu, è spiegato nella nota, "si è impegnato con molte iniziative di arte, musica e di cultura nel senso più ampio, sul proprio sito e sui social, per mantenere vivo il contatto con amici e visitatori: continuiamo su questa strada e l'impegno a intrattenere e a proporre cultura in modalità digitale non si ferma, anzi presto avremo nuove iniziative". (ANSA).