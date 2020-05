Fase 2: Wi-Fi Firenze, rientro in centro ma con prudenza

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - Firenze torna a popolarsi con parchi e spazi aperti che tornano a livelli pre Covid-19, mentre nel resto del centro le presenze sono ancora di 5-6 volte inferiori. E' quanto emerge dall'analisi dei dati forniti dagli accessi alla rete Wi-Fi cittadina. Complice il bel tempo, domenica 17 maggio si è registrato il maggior numero assoluto di presenze da inizio emergenza. Oltre ai parchi, con Cascine e Anconella a +70% e Orticultura a +82%, anche il centro città ha confermato un aumento di presenze rispetto a sette giorni fa, specie in zona Duomo +7%, piazza Signoria +34%, piazza Poggi +70% e naturalmente piazzale Michelangelo +125%.

Nella giornata di ieri, rispetto al lunedì precedente, la rete Wi-Fi ha registrato un incremento quasi ovunque, specie nelle zone centrali del Duomo +11%, San Lorenzo +25%, piazza della Repubblica +36%, piazza Santa Maria Novella +55% con picchi del +258% ai mercati Centrale e Sant'Ambrogio e del 97% a Novoli. I valori, spiega una nota di Palazzo Vecchio, sono comunque lontani dalla situazione pre Covid-19. Per quanto riguarda invece i dati evidenziati dalle celle telefoniche, nelle ultime due settimane si registra un significativo aumento degli spostamenti, che tocca il 10% per i movimenti all'interno del comune, nella città metropolitana e fuori provincia e raggiunge un +20% per quelli extra-regionali nei giorni feriali.

"I dati - ha detto l'assessore a innovazione tecnologica e sistemi informativi Cecilia Del Re - dimostrano che i fiorentini tornano a riaffacciarsi fuori casa, sebbene con prudenza".

