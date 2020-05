Picchiata per la borsa, vittima resiste a scippo

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Strattonata e presa a pugni sulla testa da un uomo che ha tentato di portarle via la borsa e poi, di fronte alla sua resistenza, è fuggito su uno scooter guidato da un complice. E' accaduto ieri pomeriggio a un 47enne, in via dell'Osteria a Firenze. La donna, cinese, è stata aggredita mentre stava entrando nell'androne del suo palazzo. Con lei c'era il marito, accorso in suo aiuto. Medicata sul posto dai sanitari del 118, ha riportato alcune contusioni. Sull'episodio indaga la polizia. (ANSA).