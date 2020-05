Seravezza: 2 operai investiti scarica elettrica, uno è grave

(ANSA) - SERAVEZZA (LUCCA), 08 MAG - Due operai sono rimasti investiti da una scarica elettrica mentre si trovavano su un cestello di una gru, per un intervento alla grondaia di una casa a Seravezza in Versilia (Lucca). Uno dei due operai, 34enne, anche caduto a terra, da un'altezza di circa tre metri, è stato rianimato e poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Pisa con l'elisoccorso. L'altro, 30 anni, è stato portato in codice giallo al Versilia. Da una prima ricostruzione sembra fossero distanti alcuni metri da un traliccio dell'alta tensione ma avrebbero ricevuto ugualmente una forte scarica di corrente.

Tutto è accaduto in via della Chiesa a Ripa.

Il 34enne, secondo quanto spiegato, in seguito alla caduta avrebbe anche riportato vari traumi. Rianimato dopo essere andato in arresto cardiaco, è stato poi trasferito con Pegaso 3 a Cisanelo in stato ancora di incoscienza. Il collega avrebbe a sua volta preso una scarica di corrente, ma non è caduto dal cestello. Sul posto intervenuti l'automedica di Camaiore, una ambulanza della Croce Bianca di Querceta, l'elicottero Pegaso, oltre al personale della Medicina del lavoro e ai carabinieri.

(ANSA).