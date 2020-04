Coronavirus: sindaco Pisa, misure Governo non convincono

(ANSA) - PISA, 27 APR - "Per quanto ancora dobbiamo vedere piazza dei Miracoli e il nostro litorale senza turisti, l'aeroporto senza passeggeri in arrivo o partenza o la stazione centrale senza pendolari? Le nuove misure del Governo non convincono, perché non sembrano contenere un piano organico e una tempistica certa per la ripresa del Paese. Dobbiamo ripartire". Lo afferma il sindaco di Pisa, Michele Conti, presentando un video realizzato dal Comune e intitolato "Pisa in lockdown". Il sindaco spiega che è stato appositamente "realizzato un video, con le riprese dal drone curate da Tommaso Casigliani, autore anche delle musiche dove si vedono i luoghi della città completamente deserti come mai prima d'ora era accaduto e infrastrutture ferme. Manca un vero piano economico di sostegno alle imprese e all'economia reale e ai cittadini. Voglio sottolineare il grande sforzo fatto dai sindaci per garantire assistenza e servizi ma dal Governo abbiamo avuto poco o niente.

A Pisa sono arrivati appena 471mila euro, che abbiamo già esaurito, per i Buoni alimentari. E il nostro piano da 15 milioni di euro per imprese, professionisti e piccole attività da solo non può bastare". "Capisco che non possiamo abbassare la guardia dal punto di vista sanitario - conclude Conti - ma c'è una grave crisi economica in corso e un'altrettanto grave crisi sociale cui far fronte rapidamente ma il Governo, nonostante tante dirette televisive, sembra assente o non comprendere la portata di ciò che accade sui territori".(ANSA).