Rissa a Firenze, in 8 rischiano denuncia

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - Una rissa in strada a Firenze, davanti alla stazione Leopolda, è stata segnalata la notte scorsa alla polizia da alcuni residenti della zona, che hanno contattato il 113 riferendo di una violenta lite in corso tra una decina di persone. Alcuni dei presunti partecipanti, che si sarebbero allontanati al suono delle sirene delle volanti, sono stati rintracciati dalla polizia in via degli Orti Oricellari e identificati. Si tratta di otto stranieri, persone originarie del Gambia e del Senegal, che adesso rischiano una denuncia per rissa. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti.