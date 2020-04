Coronavirus: Pezzella "mi sto allenando, pronto a tornare"

(ANSA) - FIRENZE, 09 APR - "Grazie a tutti per tutti i messaggi che mi avete mandato in queste settimane, ora sono pronto a tornare". Così il capitano viola German Pezzella, che attraverso i media ufficiali del club, ha ringraziato quanti nell'ultimo periodo gli sono stati vicino con messaggi e telefonate dopo che era risultato positivo al Coronavirus.

"Mi avete fatto sentire meno solo, dice Pezzella. Ho ricevuto tante chiamate e sono state tutte importanti. Ho sentito quasi ogni giorno Commisso, i miei compagni, il tecnico, i medici. E ovviamente anche la mia famiglia. Un messaggio per chi lotta contro il Covid-19. Ringrazio i dottori e gli infermieri. Stanno facendo di tutto per farci uscire il prima possibile da questa situazione. Noi dobbiamo rispettare le regole. Poi chi può fare qualche donazione può solo aiutare. La Fiorentina ha creato la campagna 'Forza e Cuore', abbiamo partecipato tutti noi".

"Quando ho saputo di essere positivo al test non è stato facile - ha ricordato il difensore argentino -. È stato un momento duro ma mi hanno aiutato in tanti rendendomi le cose un po' più semplici. Ed è stato ancora tutto più difficile perché ho affrontato questo momento senza la mia famiglia. Mi sono stati vicino con chiamate e messaggi. Erano preoccupati ma speriamo di ritrovarci presto".

Poi, ancora: "Quando ho scoperto di essere positivo al Coronavirus parlato con i medici della squadra. Mi hanno raccomandato di stare fermo per una settimana. Poi ho cominciato ad allenarmi con i loro consigli. Ho fatto un po' fatica nei primi giorni ma poi mi sono ripreso. Già da un paio di settimane mi sto allenando forte. Speriamo di tornare presto a giocare".

Infine, il sogno che vuol realizzare il prima possibile: "Sicuramente è quello di tornare a fare una vita normale.

Abbracciare la nostra famiglia. Rivedere i compagni e allenarci insieme. Sogno questo ogni giorno e spero accada presto".

(ANSA).