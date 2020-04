Coronavirus: Nardella,a Pasqua e Pasquetta alimentari chiusi

(ANSA) - FIRENZE, 9 APR - "Proprio in queste ore abbiamo deciso di firmare un'ordinanza per chiudere tutti i negozi alimentari a Pasqua e Pasquetta" con l'obiettivo di contenere il contagio da Coronavirus. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento telefonico con 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, . "Ci siamo sentiti - ha continuato - anche con i sindaci della provincia di Firenze in modo da assumere delle misure omogenee su tutto il territorio. Credo che sia opportuno, il rischio che tutti vadano in giro con la scusa di andare a comprare un uovo di Pasqua è molto alto".(ANSA).