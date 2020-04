Toscana, altri 23 morti e 206 positivi

(ANSA) - FIRENZE, 8 APR - Sono 206 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 23 i nuovi decessi. In aumento i nuovi casi positivi (ieri erano stati 172). E di nuovo in crescita anche il numero di decessi: 23, rispetto ai 19 di ieri, per un totale di 392. In calo i ricoveri ordinari (-21 su ieri) e quelli in terapia intensiva (-3). Ad oggi sono 6.379 i contagiati totali. Finora 138 sono le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 292 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non negativizzati). I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.557. Le guarigioni (virali e cliniche sommate), 430, superano il numero di decessi: 392. I ricoverati oggi sono 1.066 (ordinari) più 260 in terapia intensiva. Dall'1 febbraio nei laboratori toscani sono stati trattati 60.985 tamponi (su 52.690 persone) di cui nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.334 tamponi. Sono 15.915 le persone in isolamento domiciliare.