Covid: 'Aspetto amico', multati entrambi

(ANSA) - SIENA, 7 APR - E' stato sorpreso a bordo di una autovettura in sosta all'altezza dello svincolo Siena Est della Tangenziale e, alla richiesta dei finanzieri del Comando provinciale di Siena circa le motivazioni dello spostamento dal proprio domicilio, ha riferito di "aspettare un amico che viene da Asciano (Siena) in bicicletta". Per questo un uomo, residente a Siena, è stato multato. La pattuglia ha atteso sul posto l'arrivo dell'amico, il quale, non è mai arrivato, probabilmente accortosi del controllo. Successivi accertamenti effettuati ad Asciano hanno permesso di rintracciare l'uomo alla locale stazione ferroviaria, mentre scendeva da un treno proveniente da Siena, senza fornire valide giustificazioni sul motivo del viaggio.