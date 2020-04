Coronavirus:Fiorentina, negativi Cutrone Pezzella e Vlahovic

(ANSA) - FIRENZE, 05 APR - Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19: lo ha reso noto "con piacere" la Fiorentina in seguito agli esami e i test clinici effettuati in questi ultimi giorni dai tre i giocatori che qualche settimana risultarono positivi.

"Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero" ha aggiunto il club viola attraverso i propri canali ufficiali.

Nel frattempo prosegue la raccolta fondi a sostegno della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus che ha Gia superato quota 760.000 euro, grazie alla quale sono stati acquistati finora materiali e strumenti di prima necessità per fronteggiare l'emergenza. (ANSA).