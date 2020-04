Toscana, 4.873 tamponi rsa, 667 positivi

(ANSA) - FIRENZE, 2 APR - Nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) della Toscana dal 29 marzo alla mezzanotte del 1 aprile sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 ospiti e 158 operatori, circa il 13 per cento) sono finora risultati positivi al Covid-19. Lo riferisce la Regione Toscana evidenziando che nei quattro giorni in esame la media è "di oltre 165 casi al giorno". Il dato riguarda tutta la Toscana dove "sono stati eseguiti fino a ieri 3.028 tamponi sugli ospiti e 1.845 tra il personale delle strutture. Altri sono stati programmati e in corso oggi.