Calcio: Figc; il Museo di Coverciano diventa virtuale

(ANSA) - ROMA, 02 APR - In attesa di poter accogliere nuovamente i visitatori quando sarà finita l'emergenza coronavirus, la Figc ha deciso di aprire virtualmente al pubblico le porte del Museo del Calcio di Coverciano. Attraverso il canale Facebook della Federazione, ogni giorno sarà sufficiente un 'clic' per vedere da casa uno dei cimeli esposti al Museo, maglie, scarpini, palloni e altre memorabilia dei campioni e delle campionesse che hanno scritto le più belle pagine di storia delle nostre nazionali.

Il tour virtuale è iniziato ieri con la foto degli scarpini indossati da Silvio Piola nella Coppa del Mondo del 1938, quando fu decisivo per la conquista del secondo titolo mondiale dell'Italia grazie alle cinque reti realizzate nel torneo, compresa la doppietta messa a segno nella finale con l'Ungheria.

Con 30 gol, Piola è il terzo miglior marcatore della storia azzurra alle spalle di Gigi Riva (35) e Giuseppe Meazza (33).

Oggi è la volta di un altro campionissimo: Roberto Baggio.

Sulla pagina Facebook della Nazionale campeggia la foto della fascia da capitano che ha indossato il 28 aprile 2004 in occasione dell'amichevole disputata a Genova contro la Spagna, ultima delle 56 presenze (con 27 gol) di uno dei giocatori più talentuosi che abbiano mai vestito la maglia azzurra.La mostra proseguirà nei prossimi giorni sulla pagina Facebook della Figc con nuovi cimeli e nuove storie tutte da raccontare. (ANSA).