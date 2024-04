Eurodeputato irlandese conclude l'intervento insultando la Juventus

Stravagante exploit granata dell'eurodeputato irlandese della Sinistra, Mick Wallace. Alla mini plenaria a Bruxelles del Parlamento europeo il parlamentare ha fatto il proprio intervento in inglese su Gaza indossando la maglia del Torino. Con convinzione ha poi concluso in italiano virando sul tifo: "In bocca al lupo sabato al Toro contro la Juve: Juve m.., forza Toro!"