I Savoia a Vicoforte nel 2017 per la cerimonia per il rientro delle spoglie di Vittorio Emanuele III e della moglie Elena

Dal 17 dicembre 2017 le spoglie di Vittorio Emanuele III e della moglie Elena, riposano nel santuario di Vicoforte, vicino Mondovì.

Il nipote, allora ottantenne, partecipa alla cerimonia per il rientro delle salme in Italia. Cammina col bastone, avvolto in un cappotto scuro. Con lui l'inseparabile moglie, Marina Ricolfi Doria, il figlio Emanuele Filiberto e il nipote, Serge di Jugoslavia.