Il padre di Lamine Yamal accoltellato in un parcheggio

Tre persone sono state arrestate e una quarta è ricercata dopo l'aggressione al padre della giovane stella del calcio spagnolo Lamine Yamal, avvenuto ieri sera in Catalogna. I fatti sono accaduti mercoledì alle 21:10 in un parcheggio della città catalana di Mataró, a circa trenta chilometri da Barcellona, nel quartiere di Rocafonda - da dove proviene Lamine Yamal, ha spiegato un portavoce dei Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana. Alle ore 23.00 tre persone sono state arrestate e si trovano attualmente nella stazione di polizia di Mataró dove vengono ascoltate dalla polizia, mentre un quarto individuo è ricercato attivamente. Gli investigatori devono anche sentire la vittima "non appena possibile", così come i testimoni per determinare le circostanze di questo attacco, ha detto la polizia. Il padre di Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, è stato pugnalato più volte, ha confermato la polizia. Viene curato presso l'ospedale Germans Trias i Pujol, detto anche ospedale di Can Ruti, a Badalona.