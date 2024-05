Matrimoni e altri riti. Laici e su misura con il celebrante

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Li abbiamo visti in tanti film e serie americane e inglesi officiare con partecipazione le cerimonie, in giardini addobbati o sale infiorate. A noi italiani, abituati a frequentare in chiesa i riti o al comune con il sindaco con la fascia sono sembrati sempre distanti culturalmente ma ora non più, il celebrante è una professione, poco conosciuta ma che sta diventando una figura in crescita esponenziale. Rende matrimoni civili, funerali e nascite, per chi sceglie riti non religiosi, eventi su misura, costruiti in ogni dettaglio, curato, approvato e provato punto per punto. Con loro in tendenza le nozze Elopement e la cerimonia di benvenuto Naming.