L'ortoressia dilaga e anche la gelateria diventa light

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Di obesità, che rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale, si parla ormai molto. Dall'altra sponda c'è un dilagare di ortoressia di cui si parla meno. E' un disturbo alimentare che deriva da una forma di attenzione ossessiva, esagerata, abnorme delle regole alimentari, della scelta dei cibi. Ne soffrono tanti adolescenti, oltre che adulti, solitamente in ansia di perfezionismo, di adeguamento alle aspettative familiari e sociali. C'è nel mezzo una tendenza healthy salutista che sta contagiando gli stili di vita, cambiando la ristorazione che sempre di più tende a proporre un menù 'sano' come si dice, molto meno grasso di anni fa. E non ultimo, vista la stagione, anche la gelateria.