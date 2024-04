Dallo sport alla skip-gen 10 nuovi modi di viaggiare

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Si pensa alle vacanze estive e al netto dei venti di guerra che soffiano forte, si viaggerà tantissimo secondo le stime. Ma come? Accanto ai classici mare e monti e destinazioni urbane il modo di vivere le ferie sta cambiando. Nel 2024 complice una stagione sportiva intensa con le Olimpiadi a Parigi e gli Europei in Germania ad esempio ci sarà tutto un movimento turistico legato a questo, ma non solo. Sono in tendenza i viaggi nonni-nipoti adulti, in cui si salta appunto la generazione dei genitori o anche i travel fitness legati alle attività di movimento più o meno intense con gli hotel che si adeguano e propongono colazioni energetiche fin dalle 5 del mattino.