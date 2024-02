Pazzi per i profumi, un boom storico (di Alessandra Magliaro)

Lo spruzziamo sulla pelle, lo vogliamo sentire negli ambienti di casa, lo indossiamo come abiti che cambiamo ogni giorno, persino più di una volta al giorno, seguendo il mood del momento. Andiamo pazzi per i profumi, specie in Asia, specie i giovani che non ne fanno a meno. E il mercato è impazzito: vale 50 miliardi di euro globalmente e sta registrando un'impennata straordinaria, con un +13% nel 2023. Non è un caso, ecco perchè.