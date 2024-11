Che l'IA ci assista

Ansa - di Massimo Sebastiani e Alessio Jacona.

Nella puntata 14 di Fabbrica della realtà (#FDR), il podcast ANSA sulle novità dell'intelligenza artificiale realizzato con Alessio Jacona, parliamo degli sviluppi degli assistenti vocali su cui l'IA generativa punta sempre più forte per qualunque cosa. C'è Claude di Anthropic che usa il computer come un umano, naviga nel sistema operativo, apre programmi ed esegue compiti complessi. E' la funzionalità 'computer use' del chatbot dell'azienda fondata dagli italoamericani Dario e Daniela Amode, ex membri di Open AI; ma attenzione, è così umana che pare si annoi anche: ogni tanto comincia a fare altre cose, proprio come noi quando cominciamo ad aprire altre schede, navigare, scrollare mentre dovremmo portare a termine un compito. Google invece dovrebbe annunciare a dicembre Project Jarvis, un sistema di IA che può eseguire azioni tramite browser sfruttando Gemini 2.0.E poi c'è Rufus, l'assistente per lo shopping nella app di Amazon che utilizza l'IA generativa. Ma la cosa che forse stupirà di più è la nuova voce, ancora più umana, di ChatGpt disponibile, a pagamento, anche in Italia: fa abbastanza impressione.