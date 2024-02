Dalla ‘telepatia’ di Neuralink alla voce di Biden: meraviglie e minacce (non necessariamente in quest’ordine) della tecnologia

C’è chi vuole connettere il nostro cervello direttamente con l’intelligenza artificiale, chi la usa per ingannare gli elettori e chi per attaccare frontalmente Taylor Swift. Nella sesta puntata de la “Fabbrica della Realtà” (hashtag #FdR), il podcast di ANSA dedicato all’IA, Massimo Sebastiani e Alessio Jacona raccontano di come l’azienda Neuralink abbia impiantato un chip nel cervello di un paziente tetraplegico per connetterlo ora a un pc e poi, un domani lontano, direttamente all’IA. Poi dell’ultimo deepfake (contenuto falso creato con l’IA) per inquinare le elezioni: la voce clonata del presidente Biden che invitava i democratici a non votare alle primarie. Quindi chiudono con il caso dei deepfake sessualmente espliciti creati a danno della popstar Taylor Swift e pubblicati sul social X, dove un esercito di fan si è mosso in sua difesa mentre la piattaforma falliva nel bloccare i contenuti inappropriati.