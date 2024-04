L'ANALISI | Il Medio Oriente in un territorio sconosciuto

ANSA - di Stefano Polli

La regione si trova in una fase politica e militare che non ha precedenti. Per la prima volta nella storia, l'Iran ha deciso di attaccare direttamente Israele colpendolo all'interno dei suoi confini. Non era mai successo dal 1979 ad oggi, anno della rivoluzione che rovesciò lo Scià e portò al potere Khomeini. In questi 45 anni le tensioni e gli scontri tra i due Paesi sono stati continui e aspri. Ma mai Teheran aveva osato superare quella linea rossa dell'attacco diretto. Dalle proxy war - le guerre per procura affidate ad Hamas, Hezbollah, Houthi e milizie controllate dai pasdaran in Iraq e Siria - gli ayatollah sono passati alla guerra diretta, all'attacco al cuore di Israele. E Israele ha annunciato di aver deciso di rispondere, nei modi e nei tempi che verranno decisi dai vertici israeliani.