Niente domiciliari per Ilaria Salis

ANSA - dell'inviato Enrico Martinelli.

La trentanovenne italiana resta in cella: il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai suoi legali. La donna è in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due esponenti di estrema destra. Un gruppo di estremisti di destra ha minacciato gli amici di Salis venuti a darle sostegno, compreso Zerocalcare.