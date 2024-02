Meloni in treno a Kiev per il G7 con Zelensky (di Paolo Cappelleri)

In ogni scompartimento del treno che porta dal confine polacco a Kiev c'è una cartolina di ringraziamento. "Grazie per la vostra posizione forte e il vostro impegno", il messaggio di benvenuto, rivolto ai passeggeri. soprattutto a quelli più illustri a bordo. Ursula von der Leyen, Alexander De Croo e Giorgia Meloni. Ossia La presidente della commissione europea. Il primo ministro del Belgio, che ha la presidenza di turno del Consiglio Ue. E La premier italiana, che quest'anno presiede il G7 e ha deciso di collegarsi da Kiev oggi per il primo summit fra leader del 2024, in videoconferenza.