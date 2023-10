Risiko intorno a Gaza, la diplomazia e i fragili equilibri della nuova geopolitica (di Stefano Polli)

La diplomazia internazionale cerca freneticamente una via d'uscita alla guerra scatenata da Hamas, ma deve inevitabilmente scontrarsi con la fragilità dei nuovi equilibri che si stanno creando in Medio Oriente e con la nuova situazione globale nata dopo la guerra in Ucraina, che può essere semplificata con l'immagine di una contrapposizione mondiale tra democrazie e autocrazie.