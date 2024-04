L’Aquila 2009, crescere con il terremoto dentro

ANSA - di Enrica Di Battista.

Come vivono oggi i ragazzi all’Aquila, a quindici anni dal terremoto? Come hanno elaborato traumi e lutti? Attraverso le testimonianze di due ragazzi, Federico Vittorini e Tommaso Cotellessa, che da bambini hanno vissuto la notte orribile del 6 aprile 2009 - e il parere di una psicologa che coordinò i colleghi nelle tendopoli - raccontiamo le storie di famiglie spezzate e il lavoro sulla memoria per guardare al futuro con speranza. Un paradigma per tutti i contesti di emergenza.