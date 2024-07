Le truffe al telefono o su sms, ecco come evitarle /1

ANSA - di Corrado Chiominto.

Le truffe via Sms o con una telefonata, per estorcere dati e credenziali e rubare soldi sui nostri conti, sono diventate sempre più insidiose. Si camuffano con numeri e siti che sembrano appartenere veramente ad un istituto bancario o alle forze di polizia. Nel primo podcast dedicato alle truffe bancarie raccontiamo i meccanismi utilizzati e diamo qualche consiglio su come difendersi. Il principale è questo: mai nessuno – banche, polizia, corrieri – vi chiederà in questo modo password, dati o il numero via Sms per la doppia autenticazione. E se qualcuno lo fa significa che vi sta frodando.