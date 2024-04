Le frodi bancarie / 2: il sim swap. Come scoprirlo e cosa fare

ANSA - di Corrado Chiominto.

Il sim swap è una frode che si realizza duplicando a nostra insaputa la sim del telefono. E' un vero e proprio furto elettronico d'identità finalizzato ad usare le nostre credenziali ed entrare nel nostro conto bancario. Nel podcast viene descritto il meccanismo utilizzato, come fare ad accorgersene e quali accortezze mettere in campo. Il podcast spiega anche come funziona la doppia autenticazione e a chi rivolgersi se si è stati frodati.