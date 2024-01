Chi ha paura dell’intelligenza artificiale (di Chiara De Felice da Davos)

Nella cittadina svizzera che ospita il forum annuale dell'economia, c'è una persona che non ha mai tregua e che stringe più mani di un capo di Stato. Si chiama Sam Altman, ha 39 anni, ed è l'uomo del momento: è il fondatore e amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, la prima tecnologia in grado di rispondere e comunicare quasi come un essere umano. Altman è consapevole di avere per le mani il futuro dell'umanità, e non ci tiene a rassicurare la platea.