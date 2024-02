Giallo a Ischia, cosa è successo ad Antonella?

ANSA - di Salvi Monti

L'hanno cercata per 12 giorni con un grande schieramento di persone e mezzi senza riuscire a trovarla. Eppure il corpo di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola, sposata e madre di due figlie, era in un aranceto a meno di 300 metri da dove la donna aveva lasciato la sua macchina in sosta. E a trovarla sono stati due giornalisti di Chi l'ha visto.